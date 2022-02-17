Фінський фрістайліст отримав перелом на Олімпіаді-2022: несподіваний винуватець
Сьогодні на Олімпійських іграх відбувалася кваліфікація у фрістайлістів в дисципліні хафпайп. Під час змагань серйозну травму отримав Йон Саллінен з Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Саллінен під час одного зі стрибків врізався в оператора та впав сам. Після падіння спортсмен зламав ключицю. Він вийшов на другу спробу, але через біль не зміг добре виступити і не пробився у фінал.
"Сподіваюся, з оператором все добре, вибачте", – сказав Саллінен на фініші, чекаючи своїх оцінок за спробу.
"На передостанньому стрибку я набрав невелику швидкість і глибоко приземлився. Коли я виконав останній стрибок, я зачепив лижу на свіжому снігу і врізався в оператора. Сподіваюся, він здоровий", – каже фінський фрістайліст.
Також він розповів про перелом ключиці отриманий при падінні. "Там був справжній тріск. Я почув невеликий тріск і відчув там якийсь рух. Я навіть не був впевнений, чи варто мені їхати на другому колі, тому що це було дуже боляче", – розповів Йон Саллінен.
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