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Фінський фрістайліст отримав перелом на Олімпіаді-2022: несподіваний винуватець

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Пекін, Четвер 17 лютого 2022 14:39
Фінський фрістайліст отримав перелом на Олімпіаді-2022: несподіваний винуватець Фото: Йон Саллінен (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Сьогодні на Олімпійських іграх відбувалася кваліфікація у фрістайлістів в дисципліні хафпайп. Під час змагань серйозну травму отримав Йон Саллінен з Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Саллінен під час одного зі стрибків врізався в оператора та впав сам. Після падіння спортсмен зламав ключицю. Він вийшов на другу спробу, але через біль не зміг добре виступити і не пробився у фінал.

"Сподіваюся, з оператором все добре, вибачте", – сказав Саллінен на фініші, чекаючи своїх оцінок за спробу.

"На передостанньому стрибку я набрав невелику швидкість і глибоко приземлився. Коли я виконав останній стрибок, я зачепив лижу на свіжому снігу і врізався в оператора. Сподіваюся, він здоровий", – каже фінський фрістайліст.

Також він розповів про перелом ключиці отриманий при падінні. "Там був справжній тріск. Я почув невеликий тріск і відчув там якийсь рух. Я навіть не був впевнений, чи варто мені їхати на другому колі, тому що це було дуже боляче", – розповів Йон Саллінен.

Нагадаємо, що ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор.

Також згадаємо, що швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації.

Додамо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.

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