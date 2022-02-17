ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор

Новость на русском →
Пекін, Четвер 17 лютого 2022 10:47
Жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор Фото: жіноча збірна Канади (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх закінчився хокейний турнір серед жінок. У фінальному матчі збірна Канади обіграла команду США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

Фінал

Канада – США 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голи: Нерс (8), Пулен (16, 30) – Найт (37), Кессел (60)

Доволі швидко в першому періоді Сара Нерс вивела Канаду вперед. Ще до закінчення періоду Марі-Філіп Пулен подвоїла перевагу своєї команди. В середині другого періоду Пулен закинула третю шайбу у ворота американок. Ще до кінця періоду Гіларі Найт відіграла одну шайбу. А на останніх секундах матчу Аманда Кессел закинула другу шайбу у ворота Канади, але зрівняти рахунок американки не встигли.

Матч за бронзу

Фінляндія – Швейцарія 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голи: Вайнікка (12), Тапані (44), Лайтінен (55), Карвінен (60).

В матчі за третє місце боротьби не вийшло. Збірна Швейцарії змогла протриматись перші два періоди, пропустивши лише одну шайбу. Проте в останньому періоді збірна Фінляндії закинула три шайби та здобула розгромну перемогу.

Нагадаємо, що можна прочитати коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого.

Додамо, що можна переглянути підсумки дня 16 лютого та медальний залік.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккей Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог