Олімпіада-2022: шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі

Відбувся фінал у фрістайлісток в дисципліні скікрос. Олімпійською чемпіонкою стала Сандра Неслунд зі збірної Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт .

У фіналі за медалі змагалось чотири спортсменки.

Олімпійське "золото" виграла шведка Сандра Неслунд. Для неї це дебютна олімпійська нагорода.

Друге місце посіла представниця Канади – Маріелль Томпсон. Для 29-річної канадійки це друга олімпійська медаль в кар’єрі, в Сочі-2014 вона виграла "золото".

Третьою фінішувала швейцарка Фанні Сміт, але її дискваліфікували за порушення правил. Таким чином "бронзу" отримала німкеня Даніела Маєр. В німкені це перша олімпійська медаль.