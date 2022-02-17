Олімпіада-2022: шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі
Відбувся фінал у фрістайлісток в дисципліні скікрос. Олімпійською чемпіонкою стала Сандра Неслунд зі збірної Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фіналі за медалі змагалось чотири спортсменки.
Олімпійське "золото" виграла шведка Сандра Неслунд. Для неї це дебютна олімпійська нагорода.
Друге місце посіла представниця Канади – Маріелль Томпсон. Для 29-річної канадійки це друга олімпійська медаль в кар’єрі, в Сочі-2014 вона виграла "золото".
Третьою фінішувала швейцарка Фанні Сміт, але її дискваліфікували за порушення правил. Таким чином "бронзу" отримала німкеня Даніела Маєр. В німкені це перша олімпійська медаль.
Нагадаємо, що швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації.
Додамо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.