Ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт .

В забігу взяло участь 30 спортсменок.

Найшвидше подолала дистанцію та встановила олімпійський рекорд – Міхо Такагі. Для 27-річної Японки ця нагорода стала четвертою на Іграх в Пекіні, раніше вона виграла три "срібла". До цього Такагі ставала олімпійською чемпіонкою в 2018 році. А взагалі у неї в "скарбничці" сім олімпійських нагород (2-4-1).

"Срібло" виграла нідерландка Ютта Лердам, а "бронзу" Бріттані Боу з США.

Результати забігу на 1000 м: