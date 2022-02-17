Олімпійські ігри-2022: чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві
На Олімпіаді відбулися командні змагання з лижного двоборства. Перемогу святкувала команда Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У боротьбі за медалі взяло участь десять команд.
Спочатку спортсмени стрибали на лижах з трампліну. А після стрибків з трампліну відбулися лижні перегони.
Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Інші учасники стартують із відставанням, що визначається з розрахунку 4 секунди на кожне очко. Переможець кросу стає переможцем змагань.
Результати лижного двоборства:
- Норвегія – 50:45,1
- Німеччина – 51:40,0
- Японія – 51:40,3
Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі.
Також, ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор.
Додамо, що фінський фрістайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.