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Олімпійські ігри-2022: чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві

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Пекін, Четвер 17 лютого 2022 15:17
Олімпійські ігри-2022: чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві Фото: чоловіча збірна Норвегії (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбулися командні змагання з лижного двоборства. Перемогу святкувала команда Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У боротьбі за медалі взяло участь десять команд.

Спочатку спортсмени стрибали на лижах з трампліну. А після стрибків з трампліну відбулися лижні перегони.

Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Інші учасники стартують із відставанням, що визначається з розрахунку 4 секунди на кожне очко. Переможець кросу стає переможцем змагань.

Результати лижного двоборства:

  1. Норвегія – 50:45,1
  2. Німеччина – 51:40,0
  3. Японія – 51:40,3

Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі.

Також, ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор.

Додамо, що фінський фрістайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.

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