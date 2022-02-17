Швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації
На Олімпіаді визначились призерки змаганнь з гірськолижного спорту в дисципліні комбінація. Переможницею стала швейцарка Мішель Гізін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
В гірськолижній комбінації переможець визначається за сумарним часом проходження швидкісного спуску і слалому.
В змаганнях взяло участь 26 спортсменок, однак повність подолало всю дистанцію лише 15.
Найшвидше проїхала дві траси швейцарка Мішель Гізін. Для 28-річної спортсменки це друге олімпійське золото в кар’єрі.
Компанії Гізін на подіумі склала її співвітчизниця Гольденер та італійка Бріньоне.
Гірськолижна комбінація:
- Мішель Гізін (Швейцарія) – 2:25,67
- Венді Гольденер (Швейцарія) – 2:26,72
- Федеріка Бріньоне (Італія) – 2:27,52
Нагадаємо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.
Додамо, що можна переглянути підсумки дня 16 лютого та медальний залік.
Також, можна прочитати коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого.