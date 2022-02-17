ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації

Новость на русском →
Пекін, Четвер 17 лютого 2022 11:42
Швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації Фото: Мішель Гізін (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді визначились призерки змаганнь з гірськолижного спорту в дисципліні комбінація. Переможницею стала швейцарка Мішель Гізін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

В гірськолижній комбінації переможець визначається за сумарним часом проходження швидкісного спуску і слалому.

В змаганнях взяло участь 26 спортсменок, однак повність подолало всю дистанцію лише 15.

Найшвидше проїхала дві траси швейцарка Мішель Гізін. Для 28-річної спортсменки це друге олімпійське золото в кар’єрі.

Компанії Гізін на подіумі склала її співвітчизниця Гольденер та італійка Бріньоне.

Гірськолижна комбінація:

  1. Мішель Гізін (Швейцарія) – 2:25,67
  2. Венді Гольденер (Швейцарія) – 2:26,72
  3. Федеріка Бріньоне (Італія) – 2:27,52

Нагадаємо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.

Додамо, що можна переглянути підсумки дня 16 лютого та медальний залік.

Також, можна прочитати коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог