Швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації

На Олімпіаді визначились призерки змаганнь з гірськолижного спорту в дисципліні комбінація. Переможницею стала швейцарка Мішель Гізін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

В гірськолижній комбінації переможець визначається за сумарним часом проходження швидкісного спуску і слалому. В змаганнях взяло участь 26 спортсменок, однак повність подолало всю дистанцію лише 15. Найшвидше проїхала дві траси швейцарка Мішель Гізін. Для 28-річної спортсменки це друге олімпійське золото в кар’єрі. Компанії Гізін на подіумі склала її співвітчизниця Гольденер та італійка Бріньоне. Гірськолижна комбінація: Мішель Гізін (Швейцарія) – 2:25,67 Венді Гольденер (Швейцарія) – 2:26,72 Федеріка Бріньоне (Італія) – 2:27,52