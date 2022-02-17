Зимова Олімпіада 2022: у жіночому фігурному катанні перемогла спортсменка з команди ОКР
Фото: Анна Щербакова (olympics.com)
На Олімпійських іграх відбулися жіночі змагання з фігурного катання. Переможницею стала Анна Щербакова з команди ОКР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фіналі взяло участь 25 фігуристок.
Найвищі бали від суддів за свою програму отримала Анна Щербакова з команди ОКР.
Компанію Щербаковій на подіумі склали – Олександра Трусова з команди ОКР та Каорі Сакамото з Японії.
Фігурне катання. Жінки:
- Анна Щербакова (ОКР) – 255,95
- Олександра Трусова (ОКР) – 251,73
- Каорі Сакамото (Японія) – 233,13
Раніше, чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві.
Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі.
Додамо, що фінський фрістайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.