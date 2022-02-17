ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зимова Олімпіада 2022: у жіночому фігурному катанні перемогла спортсменка з команди ОКР

Новость на русском →
Пекін, Четвер 17 лютого 2022 16:04
Зимова Олімпіада 2022: у жіночому фігурному катанні перемогла спортсменка з команди ОКР Фото: Анна Щербакова (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулися жіночі змагання з фігурного катання. Переможницею стала Анна Щербакова з команди ОКР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі взяло участь 25 фігуристок.

Найвищі бали від суддів за свою програму отримала Анна Щербакова з команди ОКР.

Компанію Щербаковій на подіумі склали – Олександра Трусова з команди ОКР та Каорі Сакамото з Японії.

Фігурне катання. Жінки:

  1. Анна Щербакова (ОКР) – 255,95
  2. Олександра Трусова (ОКР) – 251,73
  3. Каорі Сакамото (Японія) – 233,13

Раніше, чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві.

Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" в скікросі.

Додамо, що фінський фрістайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог