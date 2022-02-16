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Олімпіада-2022: підсумки дня 16 лютого та медальний залік

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 18:25
Олімпіада-2022: підсумки дня 16 лютого та медальний залік Фото: Олександр Абраменко приніс Україні першу медаль (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Дванадцятий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 16 лютого розіграли вісім комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 16 лютого:

Олімпіада-2022: підсумки дня 16 лютого та медальний залік

Фрістайліст Алекс Холл став олімпійським чемпіоном. Американець тріумфував у слоупстайлі з підсумковим результатом 90,01 бала. Другим фінішував його співвітчизник Нік Геппер, "бронза" – в шведа Єспера Тьядера.

Швеція виграла жіночу естафету в біатлоні. Четвірка скандинавок оформила 12 секунд переваги над командою ОКР. Доповнила подіум збірна Німеччини, а Україна завершила змагання 7-ю.

Французький гірськолижник Клеман Ноель здобув "золото" в слаломі. Срібна нагорода дісталася австрійцю Йоганнесу Штрольцу. Третім фінішував Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія).

Олімпіада-2022: підсумки дня 16 лютого та медальний залік

Командний спринт у лижним перегонах завершився тріумфом Німеччини. Дует Катаріни Генніг і Вікторії Карл на фінішній прямій обійшов представниць Швеції. Бронзовими медалями задовольнилася команда ОКР.

Натомість у чоловіків перемогла двійка спортсменів із Норвегії. Ерік Валнес та Йоганнес Клебо "привезли" 2,5 секунди фінській збірній. Третіми стали росіяни.

Перша для України олімпійська нагорода в Пекіні була здобута у фрістайлі. У лижній акробатиці тріумфував Ці Гуанпу з Китаю, який у суперфіналі випередив українця Олександра Абраменка. "Бронза" дісталася Іллі Бурову (ОКР).

Канадська збірна взяла олімпійське "золото" в естафеті з шорт-треку. На дистанції 5000 м вони випередили четвірку спортсменів із Південної Кореї. Також на п'єдестал зійшли італійці.

Нарешті жіночий забіг у шорт-треку виграла кореянка Чхве Мін Джон. Із часом 2:17,789 їй не було рівних на дистанції 1500 м. Другою стала Аріанна Фонтана з Італії, а третьою – Сюзанн Схюлтінг (Нідерланди).

До слова, раніше пригадали шлях Абраменка до срібної нагороди в Пекіні.

Нагадаємо, що українська лижниця провалила допінг-тест на зимовій Олімпіаді.

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