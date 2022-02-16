ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гірськолижник Ноель виграв олімпійське золото для Франції в слаломі

Новость на русском →
Пекін, Середа 16 лютого 2022 11:42
Гірськолижник Ноель виграв олімпійське золото для Франції в слаломі Фото: Клеман Ноель (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх в Пекіні відбулись чоловічі змагання у гірськолижників, в дисципліні слалом. Найшвидше подолав дистанцію французький спортсмен Клеман Ноель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

На старт змагань вийшло 86 гірськолижників. Але лише 52 спортсмени дістались фінішу.

На жаль не зміг фінішувати українець Іван Ковбаснюк. Він під час заїзду пропустив одні ворота та не закінчив дистанцію.

А найкраще подолав дистанцію француз Клеман Ноель. Окрім нього на подіум потрапили спортсмен з Австрії та Норвегії.

Результати слалому:

"золото" – Клеман Ноель (Франція) – 1:44,09

"срібло" – Йоганнес Штрольц (Австрія) – 1:44,70

"бронза" – Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія) – 1:44,79

Нагадаємо, що жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, а збірна України фінішувала на сьомій позиції.

Додамо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог