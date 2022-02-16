Гірськолижник Ноель виграв олімпійське золото для Франції в слаломі

На Олімпійських іграх в Пекіні відбулись чоловічі змагання у гірськолижників, в дисципліні слалом. Найшвидше подолав дистанцію французький спортсмен Клеман Ноель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт .

На старт змагань вийшло 86 гірськолижників. Але лише 52 спортсмени дістались фінішу.

На жаль не зміг фінішувати українець Іван Ковбаснюк. Він під час заїзду пропустив одні ворота та не закінчив дистанцію.

А найкраще подолав дистанцію француз Клеман Ноель. Окрім нього на подіум потрапили спортсмен з Австрії та Норвегії.

Результати слалому:

"золото" – Клеман Ноель (Франція) – 1:44,09

"срібло" – Йоганнес Штрольц (Австрія) – 1:44,70

"бронза" – Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія) – 1:44,79