Українець Абраменко виборов "срібло" на зимовій Олімпіаді-2022: що про нього відомо

Фрістайліст Олександр Абраменко здобув для України першу нагороду на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Українець із другим результатом фінішував у лижній акробатиці.

Україна нарешті відкрила лік медалей на Олімпіаді-2022. У непростий для країни час нагороду виборов той, від кого й чекали звершень – фрістайліст Олександр Абраменко.

У змаганнях з лижної акробатики українець показав другий результат. Він поступився представнику Китаю Ці Гуанпу, але випередив росіянина Іллю Бурова. Підсумковий результат українця – 116,50.

Уродженець Харківщини Абраменко почав займатися спортом після переїзду родини до Миколаєва. У 10 років він почав тренуватися, а в 12 вперше виконав стрибок з трампліна. Вихованець тренера Юрія Кобельника.

Дебют на Олімпійських іграх для Абраменка відбувся у Турині-2006. Там українець завершив змагання на 27-й сходинці. Через чотири роки у Ванкувері піднявся вгору на три позиції.

Якісний стрибок в олімпійських досягненнях спортсмен зробив на Іграх-2014 в Сочі. У фіналі змагань Абраменко зумів посісти 6-те місце. Цей крок, як виявилося, був фінальним до "золота".

18 лютого 2018-го на Олімпіаді в Пхьончхані українець Абраменко став чемпіоном із лижної акробатики. У фіналі він здійснив стрибок Back Full-Full-Double Full та отримав від суддів 128,51 бала. Цей результат дозволив випередити Цзя Цзун'яна (Китай) та Іллю Бурова (Росія).

Перед цьогорічними Олімпійськими іграми букмекери та статистичні гіки не надто вірили в Абраменка. Вірогідність його перемоги чи бодай фінішу в медалях оцінювали вкрай низько. За коефіцієнтами на перемогу українець був за межами топ-10.

Однак, наш спортсмен мав свою думку щодо підсумків Ігор-2022. Напередодні він із п'ятим результатом вийшов у фінал. А вже сьогодні Абраменко пробився у суперфінал, де, попри не найкраще приземлення (5,4 бали з можливої "десятки"), і здобув "срібло".

Дві олімпійські медалі за Ігри в Пхьончхані та Пекіні автоматично зробили 33-річного спортсмена найтитулованішим українцем "білих" Олімпіад. Вочевидь, після ордена "За заслуги" ІІІ ступеня за підсумками попередніх Ігор по поверненні на батьківщину на Абраменка чекатиме нова державна нагорода...