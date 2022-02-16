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Кореянка виграла "золото" Олімпійських ігор в шорт-треці

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 17:29
Кореянка виграла "золото" Олімпійських ігор в шорт-треці Фото: призери забігу на 1500 метрів (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді пройшов фінальний жіночий забіг в шорт-треці на 1500 метрів. Перемогу здобула кореянка Чхве Мін Джон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фінальному забігу взяло участь сім спортсменок, які представляли п’ять різних збірних. По дві представниці мали – Нідерланди та Південна Корея.

Олімпійською чемпіонкою стала – кореянка Чхве Мін Джон. Для 23-річної спортсменки це вже третє олімпійське "золото" в кар’єрі, а до цього вона в Пекіні здобула дві срібні нагороди.

Також олімпійськими призерками стали – італійка Аріанна Фонтана та Сюзанн Шултінг з Нідерландів.

Жіночий фінал в шорт-треку на 1500 метрів:

"золото" – Чхве Мін Джон (Південна Корея) – 2:17,789

"срібло" – Аріанна Фонтана (Італія) – 2:17,862

"бронза" – Сюзанн Шултінг (Нідерланди) – 2:17,865

Нагадаємо, що Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022.

Призер Пекіну-2022 Олександр Абраменко прокоментував свою нагороду.

Також додамо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.

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