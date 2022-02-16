Кореянка виграла "золото" Олімпійських ігор в шорт-треці
На Олімпіаді пройшов фінальний жіночий забіг в шорт-треці на 1500 метрів. Перемогу здобула кореянка Чхве Мін Джон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фінальному забігу взяло участь сім спортсменок, які представляли п’ять різних збірних. По дві представниці мали – Нідерланди та Південна Корея.
Олімпійською чемпіонкою стала – кореянка Чхве Мін Джон. Для 23-річної спортсменки це вже третє олімпійське "золото" в кар’єрі, а до цього вона в Пекіні здобула дві срібні нагороди.
Також олімпійськими призерками стали – італійка Аріанна Фонтана та Сюзанн Шултінг з Нідерландів.
Жіночий фінал в шорт-треку на 1500 метрів:
"золото" – Чхве Мін Джон (Південна Корея) – 2:17,789
"срібло" – Аріанна Фонтана (Італія) – 2:17,862
"бронза" – Сюзанн Шултінг (Нідерланди) – 2:17,865
Нагадаємо, що Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022.
Призер Пекіну-2022 Олександр Абраменко прокоментував свою нагороду.
Також додамо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.