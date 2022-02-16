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Олімпійські ігри-2022: чоловіча збірна Канади виграла естафету в шорт-треці

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 16:38
Олімпійські ігри-2022: чоловіча збірна Канади виграла естафету в шорт-треці Фото: канадець Шарль Амлен (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбулася чоловіча естафета в шорт-треці. Перемогу здобула збірна Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі змагалося п’ять найсильніших збірних: Італія, Китай, команда ОКР, Канада та Південна Корея.

Золоті нагороди виграла збірна Канади. На фініші вони випередили Південну Корею. Третє місце зайняла збірна Італії.

Результати естафети 5000 м:

  1. Канада – 6:41,257
  2. Південна Корея – 6:41,679
  3. Італія – 6:43,431

Нагадаємо, що Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2022. Олександр Абраменко виграв "срібло" в лижній акробатиці.

Додамо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.

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