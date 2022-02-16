Норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків
На Олімпійських іграх відбувся фінальний лижний забіг у чоловіків, в дисципліні командний спринт. Переможцями гонки стали норвежці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
За медалі змагались десять найкращих команд.
Була серйозна боротьба за перемогу. Перші три команди фінішували з часовими проміжками менше п’яти секунд.
Але навіть в такій напруженій гонці, перемогу вирвали норвежці. Компанію їм на подіумі склали збірні Фінляндії та ОКР.
Командний лижний спринт, Чоловіки:
"золото" – Норвегія (Ерік Валнес, Йоганнес Клебо) – 19:22,99
"срібло" – Фінляндія (Ііво Нісканен, Йоні Мякі) – 19:25,45
"бронза" – ОКР (Олександр Большунов, Олександр Терентьєв) – 19:27,28
Сьогодні, також відбувся командний спринт у жінок, в якому перемогла команда НІмеччини.
Нагадаємо, що жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, а збірна України фінішувала на сьомій позиції.
Додамо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.