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Американець Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 10:06
Американець Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу Фото: Алекс Холл (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Відбувся олімпійський фінал у фристайлістів в дисципліні слоупстайл. Переміг у змаганнях американець Алекс Холл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фінал вийшло 12 найкращих фрістайлістів, проте один з них не зміг стартувати.

Найкраще справився з завданням Алекс Холл з команди США. Для 23-річного американця це перша медаль Олімпійських ігор в кар’єрі.

Компанію Холлу на подіумі склали – американець Нік Геппер та швед Єспер Тьядер.

Результати слоупстайлу:

  1. Алекс Холл (США) – 90,01 бала
  2. Нік Геппер (США) – 86,48 бала
  3. Єспер Тьядер (Швеція) – 85,35 бала

Нагадаємо, коли і в яких змаганнях братимуть участь українці 16 лютого.

Також, можете переглянути підсумки дня 15 лютого та медальний залік

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