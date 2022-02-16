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Олімпіада-2022: жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, Україна фінішувала в топ-10

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 11:04
Олімпіада-2022: жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, Україна фінішувала в топ-10 Фото: Ельвіра Еберг (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулась жіноча естафета з біатлону. Впевнену перемогу здобула збірна Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

В естафеті на старт вийшло 20 команд.

За Україну на першому етапі бігла Ірина Петренко. Вона пройшла ідеально два вогневі рубежі та передала естафету десятою з відставанням 21,7 секунди від лідера.

Другою на дистанцію вийшла Юлія Джима і вже на стрільбі лежачи заробила коло штрафу. На "стійці" Джима використала три додаткові патрони і передала естафету лише 12-й з відставанням від лідера 2,08 хвилини.

На наступному етапі нашу збірну представляла Анастасія Меркушина. Яка пройшла ідеальні дві стрільби та підняла нашу збірну на восьме місце. Перед останнім етапом відставання збірної України від лідера становило 1,52 хвилини.

Фінішером в нашій збірній була Олена Білосюк. Вона пройшла ідеально два вогневі рубежі та фінішувала сьомій позиції.

Перемогу здобула збірна Швеції, яка з початку гонки перебувала в лідерській групі та впевнено довела справу до золотих нагород. Другою стала команда ОКР, а третьою – Німеччина.

Естафета. Жінки:
1. Швеція (0+6) 1:11:03,9
2. ОКР (1+7) +12,0
3. Німеччина (0+6) +37,4
...
7. Україна (1+6) +3:00,2

Нагадаємо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.

Крім того нагадаємо, коли і в яких змаганнях братимуть участь українці 16 лютого.

Також, можете переглянути підсумки дня 15 лютого та медальний залік

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