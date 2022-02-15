ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Швейцарка Гремо стала олімпійською чемпіонкою у слоупстайлі

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 15 лютого 2022 10:54
Швейцарка Гремо стала олімпійською чемпіонкою у слоупстайлі Фото: Матильда Гремо (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді виступили фрістайлістки у змаганнях зі слоупстайлу. Перемогла швейцарка Матильда Гремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

На старт фіналу зі слоупстайлу вийшло 12 фрістайлісток.

Найкращою стала швейцарка Матильда Гремо. Для 22-річної спортсменки це третя олімпійська нагорода в кар’єрі, але перша золота.

Другий результат показала китаянка Ейлін Гу, а бронзову нагороду виграла естонка Келлі Сілдару.

Результати жіночого слоупстайлу:

  1. Матильда Гремо (Швейцарія) – 86,56
  2. Ейлін Гу (Китай) – 86,23
  3. Келлі Сілдару (Естонія) – 82,06

Нагадаємо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.

Додамо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог