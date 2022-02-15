Олімпіада-2022: Норвегія перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, Україна в топ-10

На Олімпійських іграх відбулась чоловіча естафета з біатлону. У напруженій боротьбі перемогу виборола збірна Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт .

На старт естафети вийшла 21 команда, серед яких збірна України.

За українську команду бігли: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Нашим хлопцям гонка не вдалася, як результат чотири штрафних кола та дев’яте місце на фініші.

Перемогу виборола збірна Норвегії, яка вийшла в лідери тільки після останньої стрільби. Другими фінішували французи. Команда ОКР, яка дивним чином всю гонку лідирувала та везла переслідувачам майже хвилину відставання, стала лише третьою, заробивши два кола штрафу на останній стрільбі.

Естафета. Чоловіки:

1. Норвегія (1+7) 1:19:50,2

2. Франція (0+9) +27,4

3. ОКР (2+6) +45,3

...

9. Україна (4+12) +3:41,3