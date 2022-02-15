Чоловіча збірна Норвегії виграла олімпійське "золото" в командних змаганнях з ковзанярського спорту
На Олімпіаді відбулася чоловіча командна гонка в ковзанярському спорті. Золоті нагороди виграла команда Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
За золоті медалі змагались збірна Норвегії та команда ОКР. Швидшими виявились норвежці, які стали Олімпійськими чемпіонами в командній гонці на другій Олімпіаді поспіль.
Норвегія – 3:38,08
ОКР – 3:40,46
В забігу за бронзові нагороди брали участь збірні Нідерландів та США. Американці взяли "бронзу", а Нідерланди залишились без медалі.
США – 3:38,81
Нідерланди – 3:41,62
Призери чоловічої естафети:
"золото" – Норвегія
"срібло" – ОКР
"бронза" – Канада
Нагадаємо, що жіноча збірна Канади перемогла в командній гонці з ковзанярського спорту
Додамо, що китайський сноубордист Су Їмін переміг у біг-ейрі.
Також згадаємо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.