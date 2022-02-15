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Чоловіча збірна Норвегії виграла олімпійське "золото" в командних змаганнях з ковзанярського спорту

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Пекін, Вівторок 15 лютого 2022 13:38
Чоловіча збірна Норвегії виграла олімпійське "золото" в командних змаганнях з ковзанярського спорту Фото: чоловіча збірна Норвегії (twitter.com/ISU_Speed)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбулася чоловіча командна гонка в ковзанярському спорті. Золоті нагороди виграла команда Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

За золоті медалі змагались збірна Норвегії та команда ОКР. Швидшими виявились норвежці, які стали Олімпійськими чемпіонами в командній гонці на другій Олімпіаді поспіль.

Норвегія – 3:38,08

ОКР – 3:40,46

В забігу за бронзові нагороди брали участь збірні Нідерландів та США. Американці взяли "бронзу", а Нідерланди залишились без медалі.

США – 3:38,81

Нідерланди – 3:41,62

Призери чоловічої естафети:

"золото" – Норвегія

"срібло" – ОКР

"бронза" – Канада

Нагадаємо, що жіноча збірна Канади перемогла в командній гонці з ковзанярського спорту

Додамо, що китайський сноубордист Су Їмін переміг у біг-ейрі.

Також згадаємо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.

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