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Олімпіада 2022: австрійка завоювала золото в дисципліні сноуборд біг-ейр

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Китай , Вівторок 15 лютого 2022 06:52
Олімпіада 2022: австрійка завоювала золото в дисципліні сноуборд біг-ейр Фото: австрійка завоювала золото в дисципліні сноуборд біг-ейр (olympics.com)
Автор: Наталья Скороход

На Олімпійських іграх у Пекіні завершився фінальний раунд у дисципліні сноуборд біг-ейр серед жінок. Переможницею стала спортсменка з Австралії Анна Гассер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Олімпіади.

Анна Гассер перемогла з результатом 185,50, обігнавши свою суперницю з Нової Зеландії - Зої Садовскі-Сіннотт (177.00 бали).

"На черзі чинна чемпіонка Ганна Гассер. Приземляється 1260! Всі інші конкуренти йдуть обіймати її", - коментують момент перемоги на сайті Олімпіади.

Третє місце посіла представниця Японії Кокомо Мурасе, яка набрала 171.50 бали.

Нагадаємо, що 14 лютого на Олімпіаді в Пекіні розіграли чотири комплекти нагород. Найбільше медалей отримали Норвегія, Німеччина та США.

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