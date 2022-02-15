Олімпіада 2022: австрійка завоювала золото в дисципліні сноуборд біг-ейр
Фото: австрійка завоювала золото в дисципліні сноуборд біг-ейр (olympics.com)
На Олімпійських іграх у Пекіні завершився фінальний раунд у дисципліні сноуборд біг-ейр серед жінок. Переможницею стала спортсменка з Австралії Анна Гассер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Олімпіади.
Анна Гассер перемогла з результатом 185,50, обігнавши свою суперницю з Нової Зеландії - Зої Садовскі-Сіннотт (177.00 бали).
"На черзі чинна чемпіонка Ганна Гассер. Приземляється 1260! Всі інші конкуренти йдуть обіймати її", - коментують момент перемоги на сайті Олімпіади.
Третє місце посіла представниця Японії Кокомо Мурасе, яка набрала 171.50 бали.
Нагадаємо, що 14 лютого на Олімпіаді в Пекіні розіграли чотири комплекти нагород. Найбільше медалей отримали Норвегія, Німеччина та США.