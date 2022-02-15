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Зимова Олімпіада 2022: китайський сноубордист переміг у біг-ейрі

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Пекін, Вівторок 15 лютого 2022 12:12
Зимова Олімпіада 2022: китайський сноубордист переміг у біг-ейрі Фото: Су Їмін (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Відбулися олімпійські змагання у сноубордистів. Вони змагалися в дисципліні біг-ейр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі взяло участь 12 сноубордистів з семи різних країн.

Найкраще впорався з завданням китайський спортсмен – Су Їмін. Для 17-річного сноубордиста це друга нагорода на домашній Олімпіаді, до цього він виграв "срібло" у слоупстайлі.

Окрім Китаю нагороди в біг-ейрі здобули Норвегія та Канада.

Результати біг-ейру:

  1. Су Їмін (Китай) – 182,50 бали
  2. Монс Ройсланд (Норвегія) – 171,75 бали
  3. Максанс Парро (Канада) – 170,25 бали

Нагадаємо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.

Додамо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.

Також, можете переглянути олімпійські підсумки за 14 лютого та медальний залік.

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