Зимова Олімпіада 2022: китайський сноубордист переміг у біг-ейрі
Фото: Су Їмін (olympics.com)
Відбулися олімпійські змагання у сноубордистів. Вони змагалися в дисципліні біг-ейр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У фіналі взяло участь 12 сноубордистів з семи різних країн.
Найкраще впорався з завданням китайський спортсмен – Су Їмін. Для 17-річного сноубордиста це друга нагорода на домашній Олімпіаді, до цього він виграв "срібло" у слоупстайлі.
Окрім Китаю нагороди в біг-ейрі здобули Норвегія та Канада.
Результати біг-ейру:
- Су Їмін (Китай) – 182,50 бали
- Монс Ройсланд (Норвегія) – 171,75 бали
- Максанс Парро (Канада) – 170,25 бали
Нагадаємо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.
Додамо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.
Також, можете переглянути олімпійські підсумки за 14 лютого та медальний залік.