Зимова Олімпіада 2022: "німецький" подіум в бобслейних двійках
На Олімпійських іграх відбувся вирішальний четвертий заїзд у бобах-двійках. Олімпійське "золото" здобули німецькі бобслеїсти – Франческо Фрідріх та Торстен Маргіс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У змаганнях бобслейних двійок у чоловіків взяло участь 20 пар спорсменів.
Але боротьби між збірними не вийшло, німецька команда домінувала в змігіннях. Весь подіум зайняли німці, яки виставили три боба і всі вони "заїхали" на п’єдистал.
Результати бобів-двійок:
- Франческо Фрідріх – Торстен Маргіс (Німеччина) – 3:56,89
- Йоханнес Лохнер – Флоріан Бауер (Німеччина) – 3:57,38
- Крістоф Хафер – Маттіас Зоммер (Німеччина) – 3:58,58
Нагадаємо, що два українських фрістайлісти пробилися у фінал з лижної акробатики.
Крім цього, визначився олімпійський чемпіон з лижного двоборства. Ним став норвежець – Йорген Гробак.
Також, сьогодні відбулися командні забіги з ковзанярського спорту. У жінок перемогла збірна Канади, а у чоловіків – Норвегія.