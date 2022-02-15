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Норвежці виграли "золото" та "срібло" у олімпійському фіналі з лижного двоборства

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Пекін, Вівторок 15 лютого 2022 15:01
Норвежці виграли "золото" та "срібло" у олімпійському фіналі з лижного двоборства Фото: Йорген Гробак (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді відбулись змагання з лижного двоборства серед чоловіків. Найкращим в цій дисципліні став норвежець Йорген Гробак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

Спочатку 48 спортсменів стрибали на лижах з великого трампліну.

Трійкою кращих стали:

  • Ярл Магнус Ріібер (Норвегія) – 139,8 бала
  • Крістіан Ілвес (Естонія) – 128,7 бала
  • Рьота Ямамото (Японія) – 128,7 бала

Українець Дмитро Мазурчук з результатом 83,5 бали посів 33-е місце.

Після стрибків з трампліну відбулися лижні перегони.

Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Інші учасники стартують із відставанням, що визначається з розрахунку 4 секунди на кожне очко. Переможець кросу стає переможцем змагань.

Переможцем кросу став норвежець Йорген Гробак, який в стрибках був на 12-й позиції. Для 30-річного спортсмена це вже третя "золота" олімпійська нагорода в кар’єрі. На другу позицію піднявся норвежець Єнс Лурос Офтебру, який був десятим в стрибках з трампліну. З п’ятого на третє місце піднявся японець Ватабе Акіто.

Український спортсмен Дмитро Мазурчук у фінішному протоколі посів 32-у позицію.

Нагадаємо, що два українських фрістайлісти пробилися у фінал з лижної акробатики.

Також, сьогодні відбулися командні забіги з ковзанярського спорту. У жінок перемогла збірна Канади, а у чоловіків – Норвегія.

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