Норвежці виграли "золото" та "срібло" у олімпійському фіналі з лижного двоборства
На Олімпіаді відбулись змагання з лижного двоборства серед чоловіків. Найкращим в цій дисципліні став норвежець Йорген Гробак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
Спочатку 48 спортсменів стрибали на лижах з великого трампліну.
Трійкою кращих стали:
- Ярл Магнус Ріібер (Норвегія) – 139,8 бала
- Крістіан Ілвес (Естонія) – 128,7 бала
- Рьота Ямамото (Японія) – 128,7 бала
Українець Дмитро Мазурчук з результатом 83,5 бали посів 33-е місце.
Після стрибків з трампліну відбулися лижні перегони.
Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Інші учасники стартують із відставанням, що визначається з розрахунку 4 секунди на кожне очко. Переможець кросу стає переможцем змагань.
Переможцем кросу став норвежець Йорген Гробак, який в стрибках був на 12-й позиції. Для 30-річного спортсмена це вже третя "золота" олімпійська нагорода в кар’єрі. На другу позицію піднявся норвежець Єнс Лурос Офтебру, який був десятим в стрибках з трампліну. З п’ятого на третє місце піднявся японець Ватабе Акіто.
Український спортсмен Дмитро Мазурчук у фінішному протоколі посів 32-у позицію.
Нагадаємо, що два українських фрістайлісти пробилися у фінал з лижної акробатики.
Також, сьогодні відбулися командні забіги з ковзанярського спорту. У жінок перемогла збірна Канади, а у чоловіків – Норвегія.