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Олімпійські ігри-2022: жіноча збірна Канади перемогла в командній гонці з ковзанярського спорту

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Пекін, Вівторок 15 лютого 2022 13:09
Олімпійські ігри-2022: жіноча збірна Канади перемогла в командній гонці з ковзанярського спорту Фото: жіноча збірна Канади (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Жінки пробігли командну гонку в ковзанярському спорті. "Золото" виграла команда Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фінальному забігу змагались Канада та Японія. Перемогли канадіїки, які встановили олімпійський рекорд.

Канада – 2:53,44

Японія – 3:04,47

В забігу за "бронзу" взяли участь команди ОКР та Нідерландів. Збірна ОКР залишилась без медалі, а нідерландки взяли "бронзу".

Нідерланди – 2:56,86

ОКР – 2:58,66

Призери жіночої естафети:

"золото" – Канада

"срібло" – Японія

"бронза" – Нідерланди

Нагадаємо, що китайський сноубордист Су Їмін переміг у біг-ейрі.

Додамо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.

Також нагадаємо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.

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