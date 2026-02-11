"Объявили войну Венгрии": Орбан разразился обвинениями против Украины и ЕС

Так он прокомментировал публикацию Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.

По словам Орбана, Politico - "официальное издание брюссельской элиты", а описанные в материале идеи он назвал "планом войны".

"Этот новый план - это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта", - говорится в его заявлении.

Премьер Венгрии отметил, что в апреле венгры "должны остановить их" и сделать это "на избирательных участках".

""Фидес" - единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", - написал Орбан.

Что предшествовало

Politico в своей публикации написало об идее "вступления авансом" для Украины, которая обеспечила бы частичное европейское членство уже в 2027 году. В то же время такой шаг не означал бы ослабление требований в принципиальных основополагающих вопросах.

Кроме того, в статье говорится о "планах А, Б и В" относительно нежелания Венгрии поддерживать процедурные решения для дальнейшей евроинтеграции Украины. В них предусматривается поражение Орбана на апрельских выборах, попытка влияния через президента США Дональда Трампа или применение статьи 7 Договора о ЕС.