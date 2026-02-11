"Объявили войну Венгрии": Орбан разразился обвинениями против Украины и ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина и Евросоюз якобы "объявили войну" Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.
По словам Орбана, Politico - "официальное издание брюссельской элиты", а описанные в материале идеи он назвал "планом войны".
"Этот новый план - это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта", - говорится в его заявлении.
Премьер Венгрии отметил, что в апреле венгры "должны остановить их" и сделать это "на избирательных участках".
""Фидес" - единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", - написал Орбан.
Politico в своей публикации написало об идее "вступления авансом" для Украины, которая обеспечила бы частичное европейское членство уже в 2027 году. В то же время такой шаг не означал бы ослабление требований в принципиальных основополагающих вопросах.
Кроме того, в статье говорится о "планах А, Б и В" относительно нежелания Венгрии поддерживать процедурные решения для дальнейшей евроинтеграции Украины. В них предусматривается поражение Орбана на апрельских выборах, попытка влияния через президента США Дональда Трампа или применение статьи 7 Договора о ЕС.
Напомним, многолетняя власть Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии подходит к концу. Уже в апреле пророссийский премьер может проиграть оппозиционной проевропейской партии "Тиса".
В попытке выиграть выборы Орбан развернул масштабную кампанию запугивания. Он активно использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника Петера Мадьяра. Также фактически он "назначил" Украину на роль "врага" в своей предвыборной кампании.
В частности, Орбан заявил, что Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет. В Киеве в ответ намекнули, что ни сам Орбан, ни его хозяин в Кремле столько не проживут.
До этого Орбан цинично заявлял, что, мол, "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. В ответ в Киеве жестко потроллили венгерского лидера, напомнив, что в прошлый раз Венгрия выбрала "не ту сторону" и проиграла.
Кроме того, недавно Орбан прилюдно назвал Украину "врагом Венгрии". Он заявил, что Украина, мол, якобы требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевого российского газа и нефти, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.