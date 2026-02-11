"Оголосили війну" Угорщині: Орбан вибухнув звинуваченнями проти України та ЄС

Так він прокоментував публікацію Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України та можливі механізми обходу угорського вето.

За словами Орбана, Politico - "офіційне видання брюссельської еліти", а описані у матеріалі ідеї він назвав "планом війни".

"Цей новий план - це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту", - йдеться у його заяві.

Прем'єр Угорщини зазначив, що у квітні угорці "повинні зупинити їх" і зробити це "на виборчих дільницях".

""Фідес" - єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", - написав Орбан.

Що передувало

Politico у своїй публікації написало про ідею "вступу авансом" для України, яка забезпечила б часткове європейське членство вже у 2027 році. Водночас такий крок не означав би послаблення вимог у принципових засадничих питаннях.

Крім того, у статті йдеться про "плани А, Б і В" щодо небажання Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України. У них передбачається поразка Орбана на квітневих виборах, спроба впливу через Трампа або застосування статті 7 Договору про ЄС.