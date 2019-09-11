ru
ua

Обшуки в ПриватБанку і зняття недоторканності: головні новини за сьогодні

Новини » Політика   

Рада продовжує розглядати закони Зеленського

Верховна рада продовжує розглядати закони Володимира Зеленського, в "Приватбанку" пройшли обшуки, а в Калинівці знову пролунали вибухи. Детальніше про те, що важливого сталося за день, 11 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Цемах став підозрюваним у справі MH17

Прокуратура Нідерландів перевела Володимира Цемаха, переданого Російській Федерації в рамках обміну полоненими, в статус підозрюваного у справі про катастрофу MH17. До цього Цемах проходив в якості свідка. У Нідерландах з цього приводу висловлюють невдоволення тим, що Україна нібито "не стримала обіцянку" в спробах знайти винних у катастрофі.

До Києва прибула місія МВФ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про приїзд в Україну місії Міжнародного валютного фонду. За його словами, на даний момент проходять переговори керівництва країни з представниками місії. Він також анонсував подробиці переговорів на наступному тижні.

У Калинівці прогриміли вибухи

У Вінницькій області виникло загоряння сухої трави на території військового арсеналу в Калинівці. Через пожежу та поширення вогню на території арсеналу прогриміла серія вибухів, на даний момент ситуація контрольована, загрози життю цивільного населення немає.

Як відомо, це вже не перші вибухи у Калинівці. Зокрема, 26 вересня 2017 року в результаті детонації боєприпасів через вибухи у Калинівці держава зазнала збитків на суму близько 800 млн доларів. За однією з версій, причиною пожежі, в результаті якої почалися вибухи в Калинівці у вересні 2017 року, міг стати безпілотник.

У "ПриватБанку" пройшли обшуки

У головному офісі "Приватбанку" в Дніпрі пройшли обшуки. У прес-службі банку повідомили, що обшук проводили співробітники поліції за рішенням Жовтневого районного суду Дніпра, підстава - "перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями".

У поліції уточнили, що обшуки проводилися в рамках справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Зеленський підписав закон про зняття депутатської недоторканності

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з народних депутатів, ухвалений Радою 3 вересня. Закон вступат чинності з 1 січня 2020 року: нардепи не будуть нести юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті, разом з тим, кожного нардепа зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Що розглядала Рада

  • Громадянська конфіскація і кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Верховна рада 316 голосами в першому читанні підтримала законопроект №1031, яким пропонується запровадити механізм цивільної конфіскації корупційних активів і повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Даний законопроект вніс у Раду президент Володимир Зеленський.
  • Рада посилила штрафи для фур. Верховна рада підтримала законопроект №1047, яким передбачається, що перевантажені фури будуть платити штрафи за перевагу. Розмір штрафу складе від 8,5 до 34 тис. гривень в залежності від розміру переваги. Законопроект у Раду вніс президент Володимир Зеленський. На даний момент парламент прийняв його в цілому, далі його повинні підписати спікер і президент.
  • Розпуск ЦВК. Президент України Володимир Зеленський 9 вересня подав в Раду подання про розпуск ЦВК. Причинами для розпуску ЦВК в "Слузі народу" називають судові рішення щодо неправомірних дій Центрвиборчкому під час парламентських виборів. Профільний комітет Ради рекомендував підтримати ініціативу Зеленського.
  • Фінансування партій і перезавантаження НАЗК. Парламент прийняв за основу законопроект, який пропонує скасувати фінансування партій, які програли вибори, не набравши 5%. На сьогодні партії з не менше 2% голосів можуть претендувати на фінансування. В цілому ж законопроект дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупцію. В цілому ж законопроект дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції, так як агентство отримає повний доступ до реєстрів для автоматичної перевірки декларацій.

Кадрові питання

В ЄСПЛ почалися слухання у справі України проти Росії

В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) 11 вересня почалися слухання у справі "Україна проти Росії", мова йде про звинувачення російської сторони в порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму. Зокрема, в цю справу включені і справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко, які 7 вересня повернулися в Україну в рамках обміну.

Україна в ЄСПЛ акцентувала, що російська влада націлено переслідували опозицію і встановили культуру приниження гідності та насильства у Криму в 2014 році.

НАБУ відкрило справу проти Порошенка

Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка і екс-глави МЗС Павла Климкіна. Як повідомляло РБК-Україна, справу проти Порошенка було відкрито 23 серпня в рамках виконання рішення суду.

Як відомо, 15 серпня суд Києва зобов'язав НАБУ внести відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Таким чином, проти Порошенка і Клімкіна відкрили справу за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Курс долара знизився на міжбанку Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини