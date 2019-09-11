Обшуки в ПриватБанку і зняття недоторканності: головні новини за сьогодні

Верховна рада продовжує розглядати закони Володимира Зеленського, в "Приватбанку" пройшли обшуки, а в Калинівці знову пролунали вибухи. Детальніше про те, що важливого сталося за день, 11 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Цемах став підозрюваним у справі MH17

Прокуратура Нідерландів перевела Володимира Цемаха, переданого Російській Федерації в рамках обміну полоненими, в статус підозрюваного у справі про катастрофу MH17. До цього Цемах проходив в якості свідка. У Нідерландах з цього приводу висловлюють невдоволення тим, що Україна нібито "не стримала обіцянку" в спробах знайти винних у катастрофі.

До Києва прибула місія МВФ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про приїзд в Україну місії Міжнародного валютного фонду. За його словами, на даний момент проходять переговори керівництва країни з представниками місії. Він також анонсував подробиці переговорів на наступному тижні.

У Калинівці прогриміли вибухи

У Вінницькій області виникло загоряння сухої трави на території військового арсеналу в Калинівці. Через пожежу та поширення вогню на території арсеналу прогриміла серія вибухів, на даний момент ситуація контрольована, загрози життю цивільного населення немає.

Як відомо, це вже не перші вибухи у Калинівці. Зокрема, 26 вересня 2017 року в результаті детонації боєприпасів через вибухи у Калинівці держава зазнала збитків на суму близько 800 млн доларів. За однією з версій, причиною пожежі, в результаті якої почалися вибухи в Калинівці у вересні 2017 року, міг стати безпілотник.

У "ПриватБанку" пройшли обшуки

У головному офісі "Приватбанку" в Дніпрі пройшли обшуки. У прес-службі банку повідомили, що обшук проводили співробітники поліції за рішенням Жовтневого районного суду Дніпра, підстава - "перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями".

У поліції уточнили, що обшуки проводилися в рамках справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Зеленський підписав закон про зняття депутатської недоторканності

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з народних депутатів, ухвалений Радою 3 вересня. Закон вступат чинності з 1 січня 2020 року: нардепи не будуть нести юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті, разом з тим, кожного нардепа зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Що розглядала Рада

Громадянська конфіскація і кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Верховна рада 316 голосами в першому читанні підтримала законопроект №1031, яким пропонується запровадити механізм цивільної конфіскації корупційних активів і повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Даний законопроект вніс у Раду президент Володимир Зеленський.

Верховна рада 316 голосами в першому читанні підтримала законопроект №1031, яким пропонується запровадити корупційних активів і повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Даний законопроект вніс у Раду президент Володимир Зеленський. Рада посилила штрафи для фур. Верховна рада підтримала законопроект №1047, яким передбачається, що перевантажені фури будуть платити штрафи за перевагу. Розмір штрафу складе від 8,5 до 34 тис. гривень в залежності від розміру переваги. Законопроект у Раду вніс президент Володимир Зеленський. На даний момент парламент прийняв його в цілому, далі його повинні підписати спікер і президент.

Верховна рада підтримала законопроект №1047, яким передбачається, що за перевагу. Розмір штрафу складе від 8,5 до 34 тис. гривень в залежності від розміру переваги. Законопроект у Раду вніс президент Володимир Зеленський. На даний момент парламент прийняв його в цілому, далі його повинні підписати спікер і президент. Розпуск ЦВК. Президент України Володимир Зеленський 9 вересня подав в Раду подання про розпуск ЦВК . Причинами для розпуску ЦВК в "Слузі народу" називають судові рішення щодо неправомірних дій Центрвиборчкому під час парламентських виборів. Профільний комітет Ради рекомендував підтримати ініціативу Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський 9 вересня подав в Раду подання про . Причинами для розпуску ЦВК в "Слузі народу" називають судові рішення щодо неправомірних дій Центрвиборчкому під час парламентських виборів. Профільний комітет Ради рекомендував підтримати ініціативу Зеленського. Фінансування партій і перезавантаження НАЗК. Парламент прийняв за основу законопроект, який пропонує скасувати фінансування партій, які програли вибори, не набравши 5%. На сьогодні партії з не менше 2% голосів можуть претендувати на фінансування. В цілому ж законопроект дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупцію. В цілому ж законопроект дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції, так як агентство отримає повний доступ до реєстрів для автоматичної перевірки декларацій.

Кадрові питання

Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником , а також головним військовим прокурором. До цього з посади військового прокурора був звільнений Анатолій Матіос.

, а також головним військовим прокурором. До цього з посади військового прокурора був звільнений Анатолій Матіос. Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив Вадима Пристайка - нового міністра закордонних справ України. Пристайко керує МЗС вже 4 місяці. Раніше главою зовнішньополітичного відомства був Павло Клімкін.

- нового міністра закордонних справ України. Пристайко керує МЗС вже 4 місяці. Раніше главою зовнішньополітичного відомства був Павло Клімкін. Голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового керівника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе.

В ЄСПЛ почалися слухання у справі України проти Росії

В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) 11 вересня почалися слухання у справі "Україна проти Росії", мова йде про звинувачення російської сторони в порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму. Зокрема, в цю справу включені і справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко, які 7 вересня повернулися в Україну в рамках обміну.

Україна в ЄСПЛ акцентувала, що російська влада націлено переслідували опозицію і встановили культуру приниження гідності та насильства у Криму в 2014 році.

НАБУ відкрило справу проти Порошенка

Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка і екс-глави МЗС Павла Климкіна. Як повідомляло РБК-Україна, справу проти Порошенка було відкрито 23 серпня в рамках виконання рішення суду.

Як відомо, 15 серпня суд Києва зобов'язав НАБУ внести відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Таким чином, проти Порошенка і Клімкіна відкрили справу за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).