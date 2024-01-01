Обстрел Белгорода и удар РФ по отелю Kharkiv Palace: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 30 декабря:

Новости за 31 декабря:

Удары по Харькову

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города. Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.

Также известно, что журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали в результате удара по гостинице в Харькове.

Взрывы в Белгородской области

Кроме того, 30 декабря в Белгороде было громко. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде в ответ на массированный обстрел Украины.

Все подробности ударов по Белгороду - можно прочитать в материале РБК-Украина.

Королева Дании Маргрете II отрекается от престола

Королева Дании Маргрете II объявила во время традиционной новогодней речи, которая уйдет в отставку 14 января после 52 лет пребывания на троне.

ЦАХАЛ открыл предупредительный огонь по конвою ООН

Израильские военные в секторе Газа открыли огонь по автоколонне ООН с гуманитарной помощью.

ЦАХАЛ сообщил, что солдаты произвели предупредительные выстрелы, потому что не знали, что мимо них должны были проехать автомобили.

В Польше в ДТП погибли три гражданина Украины

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинцев. ДТП произошло на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство).

Автомобиль, в котором ехали граждане Украины, врезался в дерево.

Польша привлекла около 500 военных для поиска российской ракеты на границе с Украиной

Польша привлечет военных для поиска российской ракеты или ее обломков на границе с Украиной, залетевшей на территорию страны 29 декабря.

Будут привлечены военные из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны реки Буг.

На вокзале Херсона усилят меры безопасности после атаки россиян

Минреинтеграции отмечает, что будут согласованы маршруты, а также специальные проходы, которыми будут пользоваться пассажиры при посадке или высадке.

Предложено также проводить опрос людей, следующих на эвакуационные рейсы, в бомбоубежище, а также размещать в нем тех, кто ожидает прибытия поезда.

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