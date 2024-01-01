Обстрел Белгорода и удар РФ по отелю Kharkiv Palace: новости за выходные

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, среди прочего был поврежден отель Kharkiv Palace, в результате чего более 25 человек получили ранения. Тем временем Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
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ВСУ показали видео уничтожение "Муром-М" с помощью дрона у Купянска.
Новости за 31 декабря:
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Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.
Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города. Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.
Также известно, что журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали в результате удара по гостинице в Харькове.
Кроме того, 30 декабря в Белгороде было громко. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде в ответ на массированный обстрел Украины.
Все подробности ударов по Белгороду - можно прочитать в материале РБК-Украина.
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