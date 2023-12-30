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ВСУ показали видео уничтожение "Муром-М" с помощью дрона у Купянска

Суббота 30 декабря 2023 19:06
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ВСУ показали видео уничтожение "Муром-М" с помощью дрона у Купянска Иллюстративное фото: ВСУ показали видео уничтожение "Муром-М" с помощью дрона у Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пограничники Гвардии наступления отработали беспилотником по вражескому комплексу "Муром-М" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

Как рассказали в ведомстве, комплкес был уничтожен на Купянском направлении. Его уничтожили пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выглядит живой силой и техникой.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км, а людей в 4 км.

Защита границы

Белоруссия с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредотачивают на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей около 19 тысяч военных.

Потому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе. Также недавно защитники севера Украины провели обучение – прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ Купянск
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