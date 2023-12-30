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В России заявили о массированной атаке беспилотников

Суббота 30 декабря 2023 06:19
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В России заявили о массированной атаке беспилотников Фото: массированная атака дронов в России ночью 30 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В четырех регионах Российской Федерации раздавались взрывы сегодня ночью, 30 декабря. Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве утверждают, что в течение этой ночи дежурными средствами российских сил противовоздушной обороны якобы были сбиты 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Ранее россияне заявляли, что якобы уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью. Стоит отметить, что губернатор этого региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода погиб один человек, еще четверо ранены.

"Хлопки" в России

Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных областях. Так, например, 27 декабря оккупанты заявили о новой "атаке дронов" в Белгородской области,в результате чего погибли солдаты.

Перед тем, 19 декабря, губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также сообщалось, что 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.

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Война России против Украины атака дронов
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