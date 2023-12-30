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Пограничники уничтожили 6 FPV-дронов на Запорожском направлении, показали фото

Суббота 30 декабря 2023 14:18
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Пограничники уничтожили 6 FPV-дронов на Запорожском направлении, показали фото Фото: Пограничники уничтожили 6 FPV-дронов на Запорожском направлении, показали фото (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники отработали антидроновым ружьем по шести FPV-дронам российских террористов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Как пишет ГПСУ, один из беспилотников взорвался в воздухе, остальные три - разорвались на куски. В частности два БпЛА удалось приземлить почти неповрежденными.


Фото: Пограничники уничтожили 6 FPV-дронов на Запорожском направлении, показали фото (t.me/DPSUkr)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 358 270 военных.

На Таврическом направлении наши военные ликвидировали в том же числе 463 российских террористов, а также уничтожали 64 единицы военной техники, среди которой:

  • 8 танков;
  • 12 ББМ;
  • и прочее.

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