Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Как пишет ГПСУ, один из беспилотников взорвался в воздухе, остальные три - разорвались на куски. В частности два БпЛА удалось приземлить почти неповрежденными.



Фото: Пограничники уничтожили 6 FPV-дронов на Запорожском направлении, показали фото (t.me/DPSUkr)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 358 270 военных.

На Таврическом направлении наши военные ликвидировали в том же числе 463 российских террористов, а также уничтожали 64 единицы военной техники, среди которой: