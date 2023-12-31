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Полиция уточнила количество пострадавших в Харькове после двух волн обстрелов

Харьков, Воскресенье 31 декабря 2023 09:15
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Полиция уточнила количество пострадавших в Харькове после двух волн обстрелов Фото: полиция уточнила количество пострадавших в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты за последние сутки атаковали Харьков ракетами и дронами. В результате двух волн обстрелов пострадали 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Как отмечает полиция, установлено, что оккупанты вечером 30 декабря ударили двумя ракетами "Искандер-М" по центру Харькова. В Индустриальный район прилетели 3 ракеты С-300. Ночью Харьков атаковали "шахеды".

"Ранены 28 человек, в том числе двое детей. Все гражданские", - отмечает полиция.

Синегубов уточняет, что 12 пострадавших находятся в больницах. Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранец. Травмированы в среднем и легком состоянии.

Фото: полиция уточнила количество пострадавших в Харькове (t.me/dsns_telegram)

В результате атак возникли пожары, повреждены многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили.

Также ночью оккупанты обстреляли село Боровая в Изюмском районе. Поврежден частный дом. Из-под завалов извлекли тела женщины и 2 мужчин.

Удары по Харькову

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью оккупанты запустили по Украине 49 дронов-камикадзе по трем направлениям. Силы ПВО сбили 21 "шахед".

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