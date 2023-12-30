Месть за массированную атаку на Украину. Что известно об обстреле центра Белгорода (фото, видео)

В Белгороде Российской Федерации сегодня, 30 декабря, зафиксированы "прилеты" по центру города. Сообщают о погибших, а также попадании в жилищный сектор.

О ситуации в российском Белгороде – в метариале РБК-Украина .

Обстрел города

Вероятно, город подвергся обстрелам как ракетами, так и беспилотниками. При этом власти города обвиняли в обстрелах украинских военных.

Судя по опубликованным фото и видео - город претерпел значительные разрушения. Там горели автомобили, были повреждены жилые дома, также весь город находился в дыму.

По словам местных властей, в Белгороде повреждено более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Из-за обстрелов в городе даже включали сирену.

Число жертв и раненых среди россиян растет

По состоянию на 16:20 по Киеву известно о якобы 10 погибших - среди них один ребенок. Также якобы пострадали 45 гражданских, среди которых 4 ребенка.

В то же время военные РФ сообщают о якобы успешной работе ПВО и о том, что сбивают дроны и ракетами бортами своих кораблей и техникой.

Не только Белгород

По словам губернатора региона, под удары также попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Там якобы есть прямое попадание в здание физкультурно-оздоровительного комплекса и повреждено около 20 частных домовладений, линия электропередачи.

Реакция Путина

РосСМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин был уведомлен о ситуации в Белгороде. Также он якобы поручил отправить в город группу медиков и спасателей.

Спецслужбы Украины нанесли удар по военным объектам Белгорода

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. По их данным, это общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей.

"Меры продолжаются. Неэффективная работа вражеской ПВО уже повлекла за собой разрушение гражданской инфраструктуры в городе", - отметили источники.