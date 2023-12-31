Россияне рисуют самолеты-приманки на аэродромах, пытаясь обмануть беспилотники, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, на спутниковых снимках, которые были опубликованы 29 декабря, видно, что российские военные нарисовали на авиабазе Приморско-Ахтарск самолеты-приманки, вероятно, в попытке защитить боевые МиГ-29 и Су-34 от ударов беспилотников.

Что предшествовало

Российские войска и ранее пытались придумать эффективное средство, которое позволило бы защитить их самолеты и вертолеты на аэродромах от беспилотников.

Так, ранее оккупанты придумали новый способ "защиты" своих самолетов от атак дронов при помощи автомобильных шин. По мнению экспертов, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

Также сообщалось, что российские военные рисуют силуэты стратегических бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе в Энгельсе РФ. На одном из нарисованных самолетов даже изобразили шины, чтобы сделать приманку более реалистичной.

Уничтожение российских самолетов

Отметим, что 22 декабря украинские военные смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области. А 24 декабря ПВО ВСУ уничтожила еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.

Аналитики Института изучения войны вскоре подтвердили, что российские захватчики после уничтожения Силами обороны Украины нескольких истребителей снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области.