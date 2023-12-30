В Севастополе прогремел громкий взрыв, жалуются на атаку надводного беспилотника

В Севастополе, временно оккупированного Крыма, утром, 30 декабря, прогремел сильный взрыв. Оккупационная "власть" жалуется на атаку надводного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

Взрыв прогремел около 8:44 по киевскому времени.

"От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. Сейчас российские власти и военные РФ ситуацию не комментировали", - пишет издание.

Стоит добавить, что официальные лица, или военное командование Украины пока также никак не комментировали ситуацию.

Жалуются на надводный беспилотник

По словам так называемого губернатора временной оккупационной "власти" России в Севастополе Михаила Разважаева, террористы якобы отбили попытку атаки надводного беспилотника.

"По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", - пишет Разважаев.

Фото: Севастополь (google maps)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышны взрывы. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Например, серию взрывов слышали недавно, 28 декабря, у Казачьей бухты Севастополя. Также перед этим взрывы раздавались и в крымском Красноперекопске.