Воздушные силы объяснили, почему ночью было сбито менее половины выпущенных дронов

Украинские военные этой ночью сбили менее половины "шахедов", выпущенных Россией. Причиной этого стало то, что оккупанты направили дроны на прифронтовые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты этой ночью применили 49 дронов с трех направлений - мыса Чауда (Крым), Приморско-Ахтарска и Курской области (Россия). По словам спикера, большинство "шахедов" россияне направили в прифронтовые районы. Поэтому удалось сбить всего 21 беспилотник.

"Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны, где стоят наши бойцы, а также прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не первый враг применяет "шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки", – сказал Игнат.

Ранее оккупанты запускали дроны-камикадзе вглубь Украины, но сейчас россияне используют их для атак вблизи фронта. Игнат добавил, что "шахед" - сложная цель для истребителей, которые есть у Украины. Потому для их ликвидации привлекают мобильные огневые группы.

"Знаете, что "шахед" - цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может 5 раз облететь его и не уничтожить, потому что цель сложна для наших истребителей старых советских. Именно поэтому мы рассчитываем, что F-16 нам поможет, когда появится в Украине", - подчеркнул спикер.

Что известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 30 декабря сообщали о пусках "шахедов". Было известно, что беспилотниками двигались по направлению Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Запорожской, Киевской областей.

Позже Воздушные силы уточнили, что оккупанты запустили 49 "шахедов", из них украинские силы ПВО сбили 21.

Известно, что россияне после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

Также в Киевской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры из-за падения обломков сбитых дронов.