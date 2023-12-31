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Королева Дании Маргрете II отрекается от престола

Воскресенье 31 декабря 2023 20:23
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Королева Дании Маргрете II отрекается от престола Фото: Королева Дании Маргрете II (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Королева Дании Маргрете II объявила во время традиционной новогодней речи, что уйдет в отставку 14 января после 52 лет пребывания на троне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

"14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании. Я оставлю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", - сказала она в своем телевизионном поздравлении.

По словам 83-летней королевы, операция на спине, которую она перенесла в этом году, заставила ее задуматься о том, что, возможно, пришло время передать свои обязанности следующему поколению.

"Я решила, что сейчас самое подходящее время. Время идет, а болезни усугубляются. Вы не можете бороться с ними так, как раньше", - сказала королева Маргрете.

Наследный принц Фредерик станет королем Фредериком X, когда взойдет на трон.

Королева Маргрете II взошла на трон 14 января 1972 года после того, как умер ее отец, король Фредерик IX. На момент коронации ей был 31 год. Маргрете II правит дольше всех из ныне живущих монархов Европы - больше 50 лет.

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