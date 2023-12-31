Взрывы в Харькове: город под атакой "Шахедов"
В Харькове было как минимум пять взрывов. В Воздушных силах сообщили об атаке дронов на город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
В городе объявлена воздушная тревога. Полиция Харьковской области посоветовала жителям города находиться в укрытиях
"Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102.", - написали в областной полиции.
Воздушные силы сообщили о беспилотниках в направлении города.
"Харьков – находитесь в укрытиях! БпЛА по направлению города", - написали представители Воздушных сил в своем Telegram-канале.
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обновлено 01:04: в городе было как минимум четыре взрыва. В результате одного из взрывов в центре города возник пожар.
Обновлено 01:14: был слышен пятый взрыв в городе.
Атака беспилотников на Харьков
Обновлено 01:15 : Воздушные силы сообщили об БпЛА, движущихся в направлении города.
"БпЛА двигаются пригородом Харькова в направлении города", - сообщили в Воздушных силах.
Обновлено 01:20: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под атакой "Шахедов" и было несколько прилетов в центре города:
"Харьков под атакой "Шахедов". Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Терехов.
Обновлено 01:42: По словам Терехова есть попадание в дома в центре Харькова.
"Есть попадание в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", - сообщил мэр.
Обновлено 01:44: В городе отбой воздушной тревоги.
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обстрел россиянами Харькова
Российские войска регулярно обстреливают Харьков и область с ракет "С-300" из Белгородской области или беспилотниками.
Так, вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Повреждены отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Среди пострадавших иностранный журналист и ребенок.
Позже стало известно о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в центре города было два мощных взрыва - это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.
К слову, появились фотографии отеля "Kharkiv Palace", в который попали ракетой российские войска.
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