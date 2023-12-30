В Запорожье и Днепре прогремели взрывы во время тревоги: что известно

В Запорожье и Днепре прогремели взрывы. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, перед этим предупреждали о вероятном движении ракеты.

О ситуации в Днепре и Запорожье - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил, издание "Суспільне", главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

Запорожье

"В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільне", - пишет издание.

Днепр

Также корреспонденты "Суспільне" сообщают о взрыве в Днепре.

Перед этим Воздушные силы Украины в 11:45 предупреждали о вероятном запуске ракеты Х-59 в направлении Днепра.

Официальные лица, или военное руководство Украины пока никак не комментировало ситуацию в обоих городах.

Воздушная тревога в Украине

Около 10:30 в стране объявили воздушную тревогу. Воздушные силы писали о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северном Кавказе.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:54 (alerts.in.ua)

Отбой воздушной тревоги

Во всех областях Украины, кроме Харьковской и Донецкой, объявлен отбой воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают о риске применения врагом баллистического вооружения.

Россияне атаковали Запорожье ракетой

Около 11:34 российские террористы атаковали город ракетой, предварительно - "Искнадер-М". Противовоздушная оборона уничтожила цель, а остатки ракеты упали на открытой территории окраин Запорожья.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

Сегодня, 30 декабря, стало известно о том, что количество погибших в результате ударов по Запорожью выросло до 9. Также в Днепре из-за российских террористических ударов погибли 6 человек.