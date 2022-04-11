Обстріли Дніпропетровської області та візит Джонсона до України: новини за вихідні

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відвідав Україну, Дніпропетровська область зазнала найсильнішого обстрілу з початку війни, у Франції відбувся перший тур виборів президента. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 9-10 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу, 9 квітня, прибув з неанонсованим візитом до України. В ході візиту він разом з українським лідером Володимиром Зеленським пройшовся центром Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента, який опублікував відео прогулянки двох лідерів.

Про візит Джонсона в Київ стало після того, як представник Офісу президента опублікував фото з зустрічі двох лідерів. Перебуваючи в Україні глава британського уряду заявив, що Україна отримає бронетехніку та протикорабельні ракети.

"Різанина в Бучі": названо європейського політика, який заявив про нібито "інсценування"

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild розповів, що його приголомшила позиція прем'єр-міністра однієї з європейських країн, який допустив, що" Різанина в Бучі " могла бути нібито інсценуванням і вимагав доказів причетності Росії. При цьому український президент не став розкривати ім'я цього політика.

Цим політиком виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це РБК-Україна повідомило обізнане джерело.

Кинуть всі сили. Росія спробує захопити Маріуполь до 9 травня, - Арестович

Російські військовослужбовці намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Можуть кинути усі свої сили для цього, оскільки пов’язли через міцну оборону міста українськими захисниками. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Олексій Арестович .

За його словами, також загарбники планують кинути частину сил й на зону ООС, аби взяти в облогу Краматорськ й Слов’янськ.

Під Харковом викрали відомого письменника і його сина. Прокуратура порушила справу

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом викрадення українського письменника Володимира Вакуленка та його сина. Окупанти схопили їх в Ізюмі за доносом місцевих жителів.

За даними слідства, окупанти викрали письменника наприкінці березня, після захоплення села Капітівка Ізюмського району. На даний час місцезнаходження Вакуленка невідоме.

Вибори президента Франції. Макрон та Ле Пен виходять у другий тур

В неділю, 10 квітня, пройшли вибори президента Франції. Через п'ять років Еммануель Макрон та Марін Ле Пен знову є головними кандидатами на посаду глави держави.

Другий тур французьких президентських виборів має відбутися 24 квітня. За даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop на 8 квітня, у другому турі 52% виборців планували голосувати за Макрона, а 48% - були готові віддати голос за Ле Пен. Більше про французькі вибори та кандидатів читайте у матеріалі РБК-Україна.