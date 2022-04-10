Кинуть всі сили. Росія спробує захопити Маріуполь до 9 травня, - Арестович

Російські військовослужбовці намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Можуть кинути усі свої сили для цього, оскільки пов’язли через міцну оборону міста українськими захисниками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі 24 каналу.

"Вони (окупанти -ред.) всі сили, скоріше за все, кинуть на остаточне захоплення Маріуполя. Але вони там трохи пов'язнули, тому що наші тримають оборону в тих районах, їх прорвати дуже важко", – заявив Арестович.

За словами радника керівника ОП, також загарбники планують кинути частину сил й на зону ООС, аби взяти в облогу Краматорськ й Слов’янськ.

Арестович не вірить у те, що окупанти можуть піти на Дніпро й Запоріжжя.

"Найкраще, що б я зробив на їхньому місці - це просто підписав би мирну угоду, домовився, частину сил, які вони сюди тягнуть - залишив би на вихід. Тому що вихід - це дуже непроста військова операція", - додав Арестович.