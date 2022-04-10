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В Україні з початку війни загинули 177 дітей

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Україна, Неділя 10 квітня 2022 08:44
В Україні з початку війни загинули 177 дітей Фото: в Україні з початку війни загинули 177 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 177 дітей. Ще понад 336 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення РФ в нашу державу. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами даними, 177 дітей загинуло та більше 336 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 108, Київській - 93, Харківській - 76, Чернігівській - 51, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Так, під час фіксації воєнних злочинів, скоєних в населених пунктах Чернігівської області, які були звільнені від окупантів встановлено, що 4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину військовослужбовцями РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений.

Крім того, 8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей.

Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ.

А 9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.

У прес-центрі додають, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 46-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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