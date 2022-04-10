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У Київській області загинули понад 1200 осіб, - Венедіктова

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 13:59
У Київській області загинули понад 1200 осіб, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що тільки в Київській області загинули 1222 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні вранці ми маємо 1 222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України, - це військові злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це виправити", - заявила вона.

При цьому вона назвала військовим злочином ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинули 52 людини.

"Безумовно, це військовий злочин. Це була російська ракета, яка вбила понад 50 осіб. Ці люди просто хотіли врятувати свої життя. Вони хотіли, щоб їх евакуювали разом з дітьми. Це були жінки, це були діти, і вони просто хотіли врятувати свої життя", - заявила Венедіктова.

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