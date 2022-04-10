У Київській області загинули понад 1200 осіб, - Венедіктова

"Сьогодні вранці ми маємо 1 222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачили на місцях у всіх регіонах України, - це військові злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це виправити", - заявила вона.

При цьому вона назвала військовим злочином ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинули 52 людини.

"Безумовно, це військовий злочин. Це була російська ракета, яка вбила понад 50 осіб. Ці люди просто хотіли врятувати свої життя. Вони хотіли, щоб їх евакуювали разом з дітьми. Це були жінки, це були діти, і вони просто хотіли врятувати свої життя", - заявила Венедіктова.