Вибори президента Франції. Макрон та Ле Пен виходять у другий тур
У Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. За попередніми результатами, за президентське крісло у другому турі будуть боротися чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політик Марін Ле Пен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та BFM TV.
Попередні результати
Попередні дані Ifop-Fiducial:
Еммануель Макрон - 28,6%.
Марін Ле Пен (Національне об'єднання) - 24,4%.
Попередні дані телеканалу BFM TV:
Еммануель Макрон - 28,5%.
Марін Ле Пен - 24,2%.
Жан-Люк Меланшон - 20,2%.
Ерік Земмур - 7,1%.
Валері Пекрес - 5,1%.
Що прогнозували інші екзит-поли
Ще до завершення голосування у Франції бельгійські ЗМІ опублікували результати екзитполів, згідно з якими у другий тур президентських виборів потрапляли Макрон та Ле Пен.
Як прогнозував екзит-пол, Макрон і Ле Пен мали отримати однаковий результат - близько 24% голосів. На третє місце виходив ультралівий кандидат від "Бунтівної Франції" Жан-Люк Меланшон, далі йшли Ерік Земмур та Валері Пекресс.
Однак бельгійські ЗМІ не вказали, хто саме проводив опитування. Зазначалося, що екзит-пол проводив один із французьких соціологічних центрів.
Коли буде другий тур
Другий тур французьких президентських виборів має відбутися 24 квітня. За даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop на 8 квітня, у другому турі 52% виборців планували голосувати за Макрона, а 48% - були готові віддати голос за Ле Пен.
Більше про французькі вибори та кандидатів читайте у матеріалі РБК-Україна.