"Різанина в Бучі": названо європейського політика, який заявив про нібито "інсценування"
Європейським політиком, який вимагав від президента України Володимира Зеленського надати докази того, що "Різанина в Бучі" не була українським інсценуванням, виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це РБК-Україна повідомило обізнане джерело.
"Так, це Орбан", - відповіло воно на питання, чи мав Зеленський на увазі угорського прем'єра, коли говорив про цей випадок.
Зазначимо, після відступу російських військ з цього міста виявили десятки загиблих мирних жителів. Світова спільнота обурилася свідченнями російських злочинів, оскільки у частини загиблих були зв'язані руки, вони були розстріляні. За останніми даними, за час російської окупації загинули понад 350 жителів Бучі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild розповів, що його приголомшила позиція прем'єр-міністра однієї з європейських країн, який допустив, що" Різанина в Бучі " могла бути нібито інсценуванням і вимагав доказів причетності Росії. При цьому український президент не став розкривати ім'я цього політика.
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