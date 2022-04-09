Зеленський та Джонсон пройшлися центром Києва: відео

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні прибув з неанонсованим візитом до України. В ході візиту він разом з українським лідером Володимиром Зеленським пройшовся центром Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента, який опублікував відео прогулянки двох лідерів.

Джонсон та Зеленський вирішили прогулятися центром Києва, зокрема Хрещатиком та Майданом Незалежності, після переговорів в Офісі президента. Під час прогулянки вони поспілкувалися з перехожими українцями. "Робимо все, щоб наша наступна зустріч із Борисом Джонсоном відбулася вже під мирним українським небом", - написав Зеленський на сторінці у Facebook.