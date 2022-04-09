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Зеленський та Джонсон пройшлися центром Києва: відео

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Київ, Субота 09 квітня 2022 21:30
Зеленський та Джонсон пройшлися центром Києва: відео Фото: Борис Джонсон та Володимир Зеленський, лідери Британії та України (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні прибув з неанонсованим візитом до України. В ході візиту він разом з українським лідером Володимиром Зеленським пройшовся центром Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента, який опублікував відео прогулянки двох лідерів.

Джонсон та Зеленський вирішили прогулятися центром Києва, зокрема Хрещатиком та Майданом Незалежності, після переговорів в Офісі президента. Під час прогулянки вони поспілкувалися з перехожими українцями.

"Робимо все, щоб наша наступна зустріч із Борисом Джонсоном відбулася вже під мирним українським небом", - написав Зеленський на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, про візит Джонсона в Київ стало відомо сьогодні вдень, після того, як представник Офісу президента опублікував фото з зустрічі двох лідерів. Перебуваючи в Україні глава британського уряду заявив, що Україна отримає бронетехніку та протикорабельні ракети.

Крім того, Джонсон пообіцяв, що Британія щотижня буде посилювати санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну проти України.

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