Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети
Великобританія направить до України бронетехніку й нові протикорабельні ракетні системи, аби підтримати нашу країну під час війни з окупантом. Заява від Даунінг-стріт пролунала після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Британії Бориса Джонсона.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу держсайту Британії.
Відомо, що військова допомога від Британії передбачає 120 одиниць бронемашин й протикорабельні ракетні системи.
"Прем'єр-міністр заявив про нову військову допомогу у вигляді 120 бронемашин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний напад Росії", - пише пресслужба.
Зазначається, що бронемашини й ракети є доповненням до нового пакету військової допомоги від Британії, який було оголошено ще вчора. Згідно з заявою Джонсона, Україна отримає:
- понад 800 протитанкових керованих ракет NLAW;
- додаткові протитанкові системи Javelin;
- додаткові ПЗКР Starstreak;
- додаткову допомогу у вигляді касок, бронежилетів та приладів нічного бачення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Києва приїхав з візитом прем'єр Британії Борис Джонсон. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деякі деталі зустрічі прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.
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