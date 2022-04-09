ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети

Новость на русском →
Субота 09 квітня 2022 19:55
Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети Фото: Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети (wikimedia.org/commons/British_Army_Mastiff_Armoured_Vehicle)
Автор: Сергій Пишкін

Великобританія направить до України бронетехніку й нові протикорабельні ракетні системи, аби підтримати нашу країну під час війни з окупантом. Заява від Даунінг-стріт пролунала після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу держсайту Британії.

Відомо, що військова допомога від Британії передбачає 120 одиниць бронемашин й протикорабельні ракетні системи.

"Прем'єр-міністр заявив про нову військову допомогу у вигляді 120 бронемашин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, поки триває незаконний напад Росії", - пише пресслужба.

Зазначається, що бронемашини й ракети є доповненням до нового пакету військової допомоги від Британії, який було оголошено ще вчора. Згідно з заявою Джонсона, Україна отримає:

  • понад 800 протитанкових керованих ракет NLAW;
  • додаткові протитанкові системи Javelin;
  • додаткові ПЗКР Starstreak;
  • додаткову допомогу у вигляді касок, бронежилетів та приладів нічного бачення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Києва приїхав з візитом прем'єр Британії Борис Джонсон. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деякі деталі зустрічі прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.

Війна Росії проти України триває сорок п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Великобританія
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну