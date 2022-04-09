Фото: Британія направить в Україну бронетранспортери та протикорабельні ракети (wikimedia.org/commons/British_Army_Mastiff_Armoured_Vehicle)

Великобританія направить до України бронетехніку й нові протикорабельні ракетні системи, аби підтримати нашу країну під час війни з окупантом. Заява від Даунінг-стріт пролунала після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу держсайту Британії.