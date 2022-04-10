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Не поспішайте. Бажаючим повернутися у звільнені райони Київської області дали поради

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Неділя 10 квітня 2022 15:52
Не поспішайте. Бажаючим повернутися у звільнені райони Київської області дали поради Фото: бажаючим повернутися у звільнені райони Київської області дали поради (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після інформації про звільнення Київської області, все більше мешканців намагаються повернутися до своїх домівок. В патрульній поліції дали декілька корисних порад.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Київської патрульної поліції.

"Тисячі боєприпасів залишаються нездетонованими після ворожих обстрілів. А ще рашисти, відступаючи, хаотично мінують все що можуть: дитячі іграшки, будинки, дитсадки та навіть свою кинуту техніку", - пише пресслужба.

Фото: вибухонебезпечні предмети (t.me/kyivpatrol/7369)

Поради для тих, хто повертається, чи планує повернутися до Київської області:

  • повертатися необхідно після офіційного дозволу від державних органів або ж місцевої влади;
  • в жодному разі не намагайтесь розміновувати вибухонебезпечні предмети власноруч. Телефонуйте до спеціалістів за номерами 101 й 102;
  • проведіть інструктаж серед дітей та близьких.

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