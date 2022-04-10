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Близько 19 300 військових і майже 2 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 10:55
Близько 19 300 військових і майже 2 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії Фото: російські війська продовжують нести втрати в техніці і живій силі (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

З початку повномасштабної війни Росії проти України російська сторона втратила близько 19 300 військових убитими. Також число знищених бронемашин наближається до 2 000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 19300 осіб
  • Танки - 722
  • Бойові броньовані машини - 1911
  • Артилерійські системи - 342
  • РСЗВ - 108
  • Засоби ППО - 55
  • Літаки - 152
  • Вертольоти - 137
  • Автомобільна техніка - 1384
  • Кораблі/катери - 7
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112
  • Спеціальна техніка - 25
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу Збройні сили України збили три російські літаки, вертоліт і кілька безпілотників.

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