Близько 19 300 військових і майже 2 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: російські війська продовжують нести втрати в техніці і живій силі (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабної війни Росії проти України російська сторона втратила близько 19 300 військових убитими. Також число знищених бронемашин наближається до 2 000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 19300 осіб
- Танки - 722
- Бойові броньовані машини - 1911
- Артилерійські системи - 342
- РСЗВ - 108
- Засоби ППО - 55
- Літаки - 152
- Вертольоти - 137
- Автомобільна техніка - 1384
- Кораблі/катери - 7
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112
- Спеціальна техніка - 25
- Пускові установки ОТРК - 4
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу Збройні сили України збили три російські літаки, вертоліт і кілька безпілотників.
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