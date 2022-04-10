Оголошено велику евакуацію з Кремінної. Потрібен попередній запис
Фото: з Кремінної проведуть велику евакуацію (GettyImages)
Наступного тижня з міста Кремінна Луганської області мають намір провести велику евакуацію. Вона планується на 13 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.
"13 квітня Кремінською міською військовою адміністрацією за підтримки благодійних організацій планується велика евакуація", - йдеться в повідомленні.
Місце збору - біля будівлі "Укрпошти" о 10:30. Попередньо записатися можна 11 квітня в будівлі міської ради (19 кабінет) або за телефоном 066 000 22 01.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст в Україну.
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