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Оголошено велику евакуацію з Кремінної. Потрібен попередній запис

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Кремінна, Неділя 10 квітня 2022 17:54
Оголошено велику евакуацію з Кремінної. Потрібен попередній запис Фото: з Кремінної проведуть велику евакуацію (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Наступного тижня з міста Кремінна Луганської області мають намір провести велику евакуацію. Вона планується на 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

"13 квітня Кремінською міською військовою адміністрацією за підтримки благодійних організацій планується велика евакуація", - йдеться в повідомленні.

Місце збору - біля будівлі "Укрпошти" о 10:30. Попередньо записатися можна 11 квітня в будівлі міської ради (19 кабінет) або за телефоном 066 000 22 01.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст в Україну.

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Луганськ евакуація Війна Росії проти України
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