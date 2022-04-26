Обстріл залізничних станцій, пожежа в російському Брянську, заява про замах на Соловйова: новини за 25 квітня

Російська армія обстріляла залізничні станції в Україні, в Росії заявили про підготовку замаху на пропагандиста Соловйова, в російському Брянську сталася потужна пожежа. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 25 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

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У Росії заявили про підготовку замаху на пропагандиста Соловйова: нібито планувала СБУ

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила, що запобігло вбивству пропагандиста Володимира Соловйова. Там стверджують, що замах нібито готувала Служба безпеки України (СБУ).

У ФСБ стверджують, що затримали групу членів "неонацистської терористичної організації". Вони, нібито на замовлення СБУ планували вбивство Володимира Соловйова. Також стверджується, що в ході обшуків вилучено саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних "коктейлів Молотова", 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, більш як тисячі патронів, наркотичні засоби, підроблені українські паспорти, націоналістична література та атрибутика.

У російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі, лунали вибухи

У російському місті Брянськ вночі 25 квітня сталася сильна пожежа в районі нафтобази, а також чулися вибухи.

За повідомленнями місцевих жителів в пабліках, перед двома пожежами прогриміло два вибухи, зокрема в районі заводу Сільмаш, і спалахнула пожежа в районі нафтобази "Дружба". Повідомляється, що загорілися резервуари з паливом. РосЗМІ пишуть, що, за непідтвердженою інформацією, вибух стався на території місцевої військової частини.

У невизнаному Придністров'ї заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки"

У столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Тирасполі сталося кілька вибухів у приміщенні т. зв. Міністерства державної безпеки. МВС невизнаного Придністров'я підтвердило кілька вибухів у будівлі тамтешнього "МДБ". У відомстві та сусідніх будинках вибило вікна, але постраждалих немає.

Раніше російський генерал-майор Міннекаєв назвав цілями війни РФ проти України захоплення південних областей України та вихід до невизнаного Придністров'я. Там російські війська збираються захищати населення від "утиску російськомовних".

Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів

Мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter Inc. Придбав соціальну мережу за 44 млрд доларів.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter - це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - заявив Маск.

В Україну прийде похолодання з грозами: синоптики дали новий прогноз

Погода в Україні принесе похолодання на частину країни, а в деяких місцевостях прогримлять грози.

Читайте в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні найближчим часом.